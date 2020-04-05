В Союзе потребителей потребовали ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии

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Сопредседатель Союза потребителей России, член Общественной палаты Владимир Слепак заявил, что наказания для мошенников, которые совершают преступления, используя режим самоизоляции граждан в период пандемии коронавируса, должны быть ужесточены, передает ТАСС.

По данным агентства, соответствующие изменения внесены в УК России.

Слепак утверждает, что в период пандемии коронавируса мошенники проявляют повышенную активность в отношении людей с ограниченными возможностями и пенсионеров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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