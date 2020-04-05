Попова: Россия не срывается на «взрывной рост» распространения коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России пока удается сдерживать коронавирус, пишет ТАСС.

«Пока у нас это получается. Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что сдерживать распространение помогает самоизоляция и предпринимаемые властями меры.

В России коронавирусом заразились 5389, скончались 45 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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