На Ямале в подвале дома нашли труп в ковре

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В городе Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа полицейские нашли в подвале дома труп, завернутый в ковер, пишет региональное СУ СКР.

По версии следствия, во время застолья между 35-летним обвиняемым и 39-летней погибшей произошел конфликт, когда первый до смерти избил вторую. После этого мужчина завернул труп в ковер, отнес в подвал и сбежал.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.

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