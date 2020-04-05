Петербуржец напал на жену и ее брата, а после попытался покончить с собой

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В Санкт-Петербурге мужчина избил ногами и порезал ножом жену и ее брата, после чего попытался покончить с собой, пишет РЕН.

Отмечается, что все трое были доставлены в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.

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