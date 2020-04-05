В России сделано почти 700 тысяч тестов на коронавирус
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В России сделано свыше 699 тысяч лабораторных тестов на коронавирус, пишет Роспотребнадзор.
Отмечается, что под медицинским контролем остаются около 200 тысяч человек.
В России коронавирусом заразились 4731, скончались 45 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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