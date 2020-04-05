Шри-Ланка выпустила из тюрем три тысячи заключенных из-за коронавируса

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На Шри-Ланке из тюрем под залог вышли 2961 заключенный из-за коронавируса, пишет Associated Press.

Отмечается, что тюрьмы переполнены: в них находится около 26 тысяч заключенных при вместимости в 10 тысяч.

Ранее власти запретили посещать тюрьмы, чтобы не допустить распространение коронавируса. Это вызвало протесты среди заключенных.

На Шри-Ланке коронавирусом заразились 166, скончались пять человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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