Шри-Ланка выпустила из тюрем три тысячи заключенных из-за коронавируса
На Шри-Ланке из тюрем под залог вышли 2961 заключенный из-за коронавируса, пишет Associated Press.
Отмечается, что тюрьмы переполнены: в них находится около 26 тысяч заключенных при вместимости в 10 тысяч.
Ранее власти запретили посещать тюрьмы, чтобы не допустить распространение коронавируса. Это вызвало протесты среди заключенных.
На Шри-Ланке коронавирусом заразились 166, скончались пять человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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