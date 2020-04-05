Доктор Мясников признал cвою ошибку в прогнозе по коронавирусу

Телеведущий и врач Александр Мясников в своем Telegram-канале заявил, что недооценил степень опасности коронавируса.

Как указал специалист, ранее он был на 90% уверен в том, что взрывного распространения COVID-19 не произойдет.

«К сожалению, я ошибся… К сожалению, всё пошло по худшему сценарию», — написал Мясников.

Он отметил, что другие специалисты также ошиблись в своих оценках и во время не предприняли необходимые меры.

Кроме того, Мясников заявил о невысокой смертности от вируса при большой скорости его распространения. По его словам, эпидемия коронавируса больше похожа на вспышку гонконгского гриппа, которая случилась в 1957 году. Тогда жертвами болезни стали 120 тысяч человек.

Медик также предположил, что в скором времени инфекция пойдет на спад, но она перейдет в режим обычных ОРЗ.