В ростовском СИЗО два месяца не замечали пропажу арестанта

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В Ростове-на-Дону сотрудники СИЗО №5 в течение двух месяцев не замечали подмену арестованного. Об этом сообщает РЕН.

Задержанный покинул изолятор в начале февраля, однако о его пропаже стало известно только в апреле.

Согласно имеющимся данным, 2 февраля на встречу с арестованным пришел 27-летний мужчина, который представился его адвокатом. Он предоставил поддельные документы.

К своему якобы подзащитному он пришел в парике и очках. В ходе встречи, предположительно, они обговорили детали побега и поменялись ролями – переодевшись в одежду друг друга.

Арестант без труда покинул СИЗО в парике и очках.

По факту случившегося проводится проверка.