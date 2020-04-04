В МЧС не исключили, что под завалами многоэтажки в Орехово-Зуеве могут быть люди

Начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Орехово-Зуеве может увеличиться. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, на данный момент идут работы по демонтажу плит перекрытия.

«Есть предположение, что могут быть ещё пострадавшие», — добавил Полетыкин.

Он уточнил, что на данный момент в результате взрыва пострадали пять человек.

Происшествие произошло на улице Гагарина около 13.10 мск. В настоящее время на месте происшествия находится следственная группа и МЧС. Жильцов уже эвакуировали.

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