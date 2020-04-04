Голикова рассказала, сколько человек завезли коронавирус в Россию

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что из всего количества заболевших коронавирусом в России 808 – привезенные случаи заражения, 2854 – заболевшие по контакту, 487 – под вопросом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«487 — это цифра, которую мы сейчас разбираем, имеем в виду ее отнесение либо к привезшим, либо к заболевшим здесь, как контактным», — уточнила Голикова.

Также она рассказала, что чаще всего коронавирус завозят в Россию из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ.

В целом на территорию РФ коронавирус завезли из 73 стран.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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