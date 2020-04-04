В Минпросвещения не исключили повторный перенос ЕГЭ из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/933/8276933/EGE-pic905-895x505-25654.jpg">

Министр просвещения России Сергей Кравцов не исключил, что сроки проведения Единого государственного экзамена из-за коронавируса могут вновь перенести. Об этом он сказал в эфире онлайн-марафона «Домашний час».

В настоящее время планируется начать проведение экзамена 8 июня. Однако, как рассказал Кравцов, в зависимости от развития ситуации эта дата может быть изменена.

«Но пока такого решения нет», — добавил министр.

По его словам, сроки смещения ЕГЭ могут зависеть от того, как долго продлится дистанционное обучение и ситуация с коронавирусом в стране.

Ранее в министерстве сообщали, что отмена ЕГЭ не планируется, экзамены обязательно состоятся для выпускников школ. Также там пояснили, что в настоящий момент организовать дистанционную сдачу тестов на дому не представляется возможным.

Всего на данный момент в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 умерших и 333 человека, которые выздоровели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Рособрнадзоре сообщили, что в РФ нет технологии для проведения ЕГЭ на дому

— Очередного переноса ЕГЭ из-за продления нерабочих дней не планируется

— Минпросвещения не исключает, что школьники будут учиться летом