Полицейские раскрыли дело о крупной краже гречки в Калининградской области

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Правоохранительные органы раскрыли дело о систематической краже гречки в одном из агрокомплексов Калининградской области. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Согласно имеющимся данным, 24-летний мужчина длительное время выносил гречку со склада. В ходе обысков дома злоумышленника было обнаружено 1250 кг крупы. Мужчина хранил ее в 25 мешках.

По версии следствия, работник агрокомплекса в поселке Львовское систематически похищал мешки с крупой в период с февраля по март текущего года.

«По окончании рабочего дня он загружал мешки с продукцией в багажник собственного автомобиля и увозил для дальнейшей реализации» – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что мужчина признал свою вину, рассказав, что продавал крупу односельчанам.

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюремного заключения.