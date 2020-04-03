В Москве объяснили работу закона о нарушении самоизоляции

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В Москве разъяснили работу закона о нарушении самоизоляции и указали на важность соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков отметил, что нет установленного количества людей, при котором запрещено собираться группами в столице.

По его мнению, наиболее эффективным средством борьбы с коронавирусом является соблюдение установленной ВОЗ социальной дистанции.

Он также добавил, что прежде всего эти меры касаются людей, которые не придерживаются общего режима самоизоляции, то есть не живут вместе.

Данчиков заявил, что сначала сотрудники полиции проведут разъяснительную беседу с группой людей, а штрафы будут применены в случае сопротивления.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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