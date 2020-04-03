В ВОЗ назвали стадию распространения коронавируса в России

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что пик эпидемии в стране еще не пройден. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Вуйнович, в России распространение вируса не набрало такие обороты, как в других странах.

«Если смотреть эпидемиологическую линию, то видно, что практически три недели она идет очень медленно», — отметила представитель ВОЗ.

Она обратила внимание, что линия набирала скорость после 22 марта, но не очень активно, благодаря принятыми правительством ограничительным мерам.

На данный момент в России зарегистрировано 4149 случаев заражения COVID-19, 281 человек вылечился, 34 умерли.

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