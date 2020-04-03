Вирусолог призвал вылечившихся от коронавирусной инфекции соблюдать карантин

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Излечившимся от коронавирусной инфекции следует соблюдать карантин, чтобы не подвергать опасности других людей. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев.

«Проблема в том, что мы не знаем, сколько человек выделяет вирус. Даже после выздоровления вирус еще может выделяться. Поэтому все равно нужно соблюдать карантин и все рекомендации врачей», — порекомендовал он.

Специалист добавил, что иммунитет у переболевших коронавирусом действительно вырабатывается, однако, вероятнее всего, он не будет пожизненным.

«Иммунитет появится, но мы исходим сейчас из худшего. Точных данных о том, может ли человек повторно заразиться коронавирусом, пока нет. В Китае были описаны случаи повторного заражения, но их нужно проверять. Выздоровевших людей так или иначе будут контролировать», — заключил Ларичев.

На сегодняшний день коронавирусом в России заразились 4149 человек. Из больниц в связи с выздоровлением выписали 281 человека. За минувшие сутки умерло четыре пациента с коронавирусом. Всего умерли 34 человека.

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