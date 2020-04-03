Число заражений COVID-19 в Иране достигло 53 тысяч

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В Иране число зараженных коронавирусной инфекцией людей достигло 53 183, 3294 человека из них скончались. Об этом сообщает телеканал IRINN со ссылкой на официального представителя страны Ирана Киануша Джаханпура.

Как отмечается, за последние сутки выявлено 2715 новых случаев заболевания, умерли от вируса 134 пациента.

Рекордное число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки — 3186, умерших — 157.

В общей сложности коронавирусной инфекцией с 19 февраля в стране заразились 53,183 тысяч человек, смертельных случаев — 3294.

По словам Джаханпура, выздоровели 17 935 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения.

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