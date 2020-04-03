СК предъявил обвинения двум генералам МВД и следователю

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Следственный комитет России предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двум заместителям начальника следственного департамента МВД Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю по особо важным делам Александру Брянцеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы

Фигуранты дела были задержаны 2 апреля сотрудниками ФСБ.

Отмечается, что следователь ходатайствует о заключении обвиняемых под стражу до 1 июня.

Их подозревают в получении взятки в размере 10 млн руб. за перевод под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альберта Худояна.

Вину никто из обвиняемых не признает.

Худоян был задержан в июне 2019 года. Сначала он был помещен под домашний арест, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил предпринимателя в СИЗО. В ноябре он был переведен под домашний арест.

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