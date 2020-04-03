Роскачество призвало не использовать наличные деньги в период пандемии
В период пандемии коронавируса следует отказаться от наличных платежей и пользоваться банковскими картами, так как купюры могут быть переносчиками инфекции. Об этом говорится на сайте Роскачества.
«Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго», — указано в сообщении.
Роскачество предлагает использовать бесконтактные средства оплаты, в том числе смартфон, смарт-часы или банковскую карту.
Отмечается, что карту следует протирать специальным дезинфицирующим средством.
В случае использования наличных средств не стоит прикасаться к лицу руками и после осуществления платежа тщательно мыть руки с мылом и водой, или протереть водно-спиртовым раствором.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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