Роскачество призвало не использовать наличные деньги в период пандемии

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В период пандемии коронавируса следует отказаться от наличных платежей и пользоваться банковскими картами, так как купюры могут быть переносчиками инфекции. Об этом говорится на сайте Роскачества.

«Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго», — указано в сообщении.

Роскачество предлагает использовать бесконтактные средства оплаты, в том числе смартфон, смарт-часы или банковскую карту.

Отмечается, что карту следует протирать специальным дезинфицирующим средством.

В случае использования наличных средств не стоит прикасаться к лицу руками и после осуществления платежа тщательно мыть руки с мылом и водой, или протереть водно-спиртовым раствором.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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