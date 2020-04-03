В материковом Китае выявлен 31 новый случай заражения COVID-19
В материковом Китае за сутки зафиксирован 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте Госкомздрава КНР.
Отмечается, что 29 человек недавно побывали за границей, где и заразились. Еще двое пациентов — жители провинций Ляонин и Гуандун.
Из числа ранее заболевших четыре человека умерли, все из провинции Хубэй.
С декабря жертвами коронавируса в Китае стали 3 322 человека, всего выявлено 81 620 случаев заболевания, из них 870 ввезенных из-за границы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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