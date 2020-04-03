Первая смерть после заражения коронавирусом подтверждена в Киргизии
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Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Киргизии, сообщает ТАСС со ссылкой на Республиканский штаб по предупреждению распространения вируса.
Скончался 61-летний пациент, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, говорится в заявлении штаба.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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