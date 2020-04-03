Случаи заражения коронавирусом от бессимптомных носителей выявили в Сингапуре

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Случаи заражения коронавирусом нового типа от бессимптомных носителей впервые подтверждены в Сингапуре, сообщает The Straits Times со ссылкой на министерство здравоохранения города-государства и исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

В ходе исследования источников заражения коронавирусом было установлено, что минимум 10 человек заразились от бессимптомных носителей, заявил директор департамента инфекционных заболеваний минздрава Сингапура Вэрмон Ли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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