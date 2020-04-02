У Нюты Федермессер COVID-19 не выявлен

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы, член центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна (Нюта) Федермессер, которая 31 марта ушла на карантин после интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, уведомила, что COVID-19 у нее не обнаружен. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что ее тест на коронавирус оказался отрицательным.

«Чувствую при этом, к сожалению, я себя неважно - температура в районе 37.5 держится третий день; жуткая слабость и ломота; утратила вкус и обоняние», — написала Федермессер.

Глава центра добавила, что продолжит находиться на карантине, «лечиться и ждать повторного теста через 10 дней».

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