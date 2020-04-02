Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает «Интерфакс».

Штрафы составят 4-5 тыс. руб.

Ранее закон был одобрен Мосгордумой.

Так, за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе режима самоизоляции, с граждан будут взиматься штрафы в 4 тыс. руб., или 5 тыс. руб. за повторное правонарушение или за нарушение с использованием транспортного средства.

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