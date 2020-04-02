Второй погибшей от COVID-19 в Пермском крае оказалась 36-летняя журналистка

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Второй погибшей от коронавирусной инфекции в Пермском крае оказалась 36-летняя журналистка Анастасия Петрова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что женщина была главным редактором пермского еженедельника «Деловой интерес».

По данным издания, 24 марта она была госпитализирована в краевую клиническую больницу, где ей поставили диагноз «пневмония».

Тест на коронавирус был доставлен в лабораторию в Новосибирске. К тому времени, как специалисты подтвердили положительный результат, пациентка скончалась, это произошло 31 марта.

Последние несколько дней Петрова находилась на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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