Более 251 тыс. человек в РФ находятся под наблюдением из-за подозрения на COVID-19

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В Роспотребнадзоре рассказали, что в России под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 250,5 тыс. человек.

Как уточнили в службе, всего с начала 2020 года под присмотром медиков из-за подозрения на инфекцию находились 361,021 человек, однако, по состоянию на 1 апреля, их число уменьшилось на 145,4 тыс.

Отмечается, что в стране проверили людей на коронавирус более 536 тыс. раз.

За последние 24 часа в 29 российских регионах зафиксировали еще 771 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России составляет 3 548 человек, при этом вылечились 235 человек, а погибли — 30.

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