Главному инфекционисту США предоставили охрану из-за угроз в его адрес

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Министерство юстиции США одобрило предоставление охраны директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи после того, как он начал получать сообщения с угрозами в свой адрес. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным источников, первым из-за угроз забеспокоился министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар. Министерство запросило службу маршалов Соединенных Штатов выделить Фаучи охрану, минюст одобрил запрос службы.

Так, главврачу будет выделена собственная охрана.

По данным издания, на Фаучи с критикой напали граждане, выступающие за уменьшение ограничений в стране, действующих из-за коронавируса. Известно, что врач был одним из тех, кто призвал президента Дональда Трампа продлить действие рекомендаций по социальному дистанцированию.

По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено 215,417 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5,116 человек скончались.

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