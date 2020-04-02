«Гранд-Каньон» закрыли из-за COVID-19

В США национальный парк «Гранд-Каньон» был закрыт из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Управления национальных парков США.

Руководство парка приняло такое решение в соответствии с рекомендациями американского минздрава и главного санитарного врача округа Коконино.

Замдиректора управления Дэвида Бернхардта подтвердил эту информацию. «Гранд-Каньон» был закрыт до особого уведомления.

Ежегодно парк посещает около 5,5 млн человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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