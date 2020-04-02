Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

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Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что соответствующие действия обеспечат «защиту американского народа от смертельной заразы незаконных наркотиков».

Глава Белого дома подчеркнул, что ситуация с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 может дать возможность «наркокартелям» воспользоваться ситуацией, чтобы «угрожать жизням американцев».

«В партнерстве с 22 странами Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию поставок наркотиков», — подчеркнул Трамп.

Министр обороны США Марк Эспер также подчеркнул, что операция будет распространяться и на Венесуэлу.

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