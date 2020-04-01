В Саратовской области выявили вспышку африканской чумы свиней

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В Саратовской области зафиксирован очаг африканской чумы свиней (АЧС), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное управление ветеринарии.

Отмечается, что трупы свиней были найдены вблизи поселка Самойловка. Установлено, что они были инфицированные африканской чумой.

Специалисты приняли неотложные меры, уничтожив останки животных сжиганием. Место их обнаружения продезинфицировали.

В управлении подчеркнули, что зараженный объект оперативно ликвидирован и не представляет угрозы для распространения АЧС.