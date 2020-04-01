СК проверит историю о мужчине в подмосковной клинике, который скрыл коронавирус

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Следственный комитет проверяет данные СМИ о мужчине, который в Лобне пришел в больницу скрыв, что у него коронавирус, сообщает РИА «Новости».

«Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в СК.

Ранее в Telegram-каналах появилось сообщение, что мужчина с коронавирусом пришел в поликлинику, чтобы сделать рентген. Он не сообщил об имеющемся диагнозе. В результате врач объявил всем собравшимся пациентам, что они теперь находятся на карантине.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, который, по его мнению, подверг риску здоровых людей.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.