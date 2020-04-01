В США коронавирусом заразились 200 тысяч человек
В США коронавирус подтвержден у 200 тыс. человек, сообщает СNN.
По подсчетам телеканала, в стране насчитывается 202 336 случаев заражения и 4454 летальных исхода. По распространению коронавируса Америка находится на первом месте в мире.
Ранее президент США объяснил большое количество заражений тем, что в стране проводится масштабная диагностика.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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