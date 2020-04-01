Россия может зарегистрировать тест на иммунитет от коронавируса к середине апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российский тест на иммунитет от коронавируса может быть зарегистрирован к 10-15 апреля, пишет РИА «Новости».
Голикова добавила, что государственный научный центр «Вектор» разработал «тест-систему для выявления антител в сыворотках крови больных и тех, кто выздоровели после перенесенного нового коронавируса».
В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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