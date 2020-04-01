Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

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В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 марта, выявили минимум один случай заражения коронавирусом. Список последних 10 субъектов, в которых нет вируса, публикует РИА «Новости».

В настоящее время коронавирус не был обнаружен ни у одного жителя в Алтае, Ингушетии, на Камчатке, в Еврейской автономии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Тыве, на Чукотке и Ямале, а также в Ненецком автономном округе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в настоящее время в России зарегистрировано 2777 заболевших, погибли после заражения COVID-19 уже 24 человека, а выздоровели — 190.

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