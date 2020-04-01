Китаю не угрожает вторая волна коронавируса

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Ведущий китайский специалист в области вирусологии Чжун Наньшань заявил, вторая волна распространения коронавируса не угрожает Китаю, а ситуация с массовой вспышкой заболевания в мире начнет приходить в норму уже к концу апреля, сообщает «Интерфакс».

«Мы пресекаем возможность распространения вируса уже на первом этапе, поэтому повторной волны пневмонии в Китае, наподобие той, что произошла, уже не будет», — сказал Наньшань.

Он также заявил, что страны, которые принимают меры по контролю заболевания, смогут победить инфекцию в короткие сроки. Для этого особое внимание следует уделить больным без симптомов коронавируса, так как они являются основными его распространителями.

«Ориентировочно в конце апреля наступит переломный момент», — считает специалист.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 81 тыс. человек, из них более 76 тыс. — вылечились. В провинции Хубэй, которая является очагом эпидемии, было выявлено 67 802 заболевших, из них 3193 — скончались. На сегодняшний день в больницах остаются около 2 тыс. человек. В городе Ухань смертность составила 5,1%.

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