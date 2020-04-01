Володин объяснил, почему женщины живут дольше мужчин

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин на примере депутата Алены Аршиновой объяснил, почему женщины живут дольше мужчин, цитирует его ТАСС.

Он согласился, что причин тому, что женщины могут прожить дольше мужского населения, много. Одна из них — это их дисциплинированность. После этих слов Володин вспомнил о Аршиновой, которая пришла на пленарное заседание в медицинской маске и перчатках.

«Вот только такие страну ведут к успеху, процветанию, потому что они соблюдают режим самоограничения», — добавил спикер.

Также он сделал замечание депутатам-мужчинам, которые сидели за Аршиновой без масок.

«Вот если кто-то из вас, не дай бог, заболеет», — предостерег их Володин.

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