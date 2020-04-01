У домашней кошки в Гонконге выявили коронавирус

Тест на наличие коронавируса у домашней кошки в Гонконге оказался положительным, пишет RT.

Предполагается, что животное могло заразиться от 25-летней хозяйки, у которой также выявили инфекцию. В понедельник, 31 марта, девушку и кошку отправили в специальный карантинный центр для животных. Медики решили проверить животное на наличие COVID-19, хотя у кошки не было никаких симптомов.

«Тест оказался положительным», — говорится в сообщении.

По состоянию на 31 марта, 27 собак и 15 кошек содержались в карантине в связи с подозрением или наличием коронавируса.

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