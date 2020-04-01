Губерниев поддержал актеров, призвавших благодарить врачей аплодисментами

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Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв российских актеров благодарить врачей аплодисментами за их усилия в борьбе с коронавирусом.

«Мы аплодируем врачам, и я лично им низко кланяюсь. Наши врачи нуждаются в огромной поддержке, они сейчас жизнью рискуют. Поэтому врачи и медперсонал России — я у ваших ног», — сказал Губерниев в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что поддерживать врачей надо не только флешмобами, но и повышением зарплат.

«Лучшая благодарность врачам сейчас будет – это повышение зарплат и выделение индивидуальных средств защиты», — заключил журналист.

Организовать в России флешмоб, ставший популярным в Европе, предложили актеры Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Леонид Ярмольник. В рамках этой акции люди аплодируют врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом.

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