Греческие врачи считают, что передача коронавируса замедляется в теплых странах

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Ученые из Университета Фессалии в Греции предположили, что в странах с низкой температурой коронавирусная инфекция распространяется быстрее. Об этом сообщает газета «Катимерини».

По данным исследования специалистов, число новых случаев инфицирования в день и общее число подтвержденных заражений в странах с температурой от 0 до +18℃ выше, чем в тех, где средняя температура поднимается выше.

При этом ученые отмечают, что конечное число заболевших зависит в большей степени от мер по борьбе с распространением вируса, а также различных методик фиксирования случаев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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