В Омске начали сдавать в аренду собак, чтобы обойти карантин

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В социальных сетях начали появляться предложения об «аренде» собак от их владельцев для обхода режима самоизоляции, хозяева готовы предоставить питомцев даже бесплатно, сообщает издание »Новый Омск».

По нынешним правилам соблюдения карантинных мер, домашних животных разрешается выгуливать не более чем на расстоянии 100 метров от дома. В свою очередь предприимчивые хозяева сами готовы привозить на личных автомобилях животных до желающих воспользоваться услугой.

Пока омичи готовы бесплатно предоставлять своих питомцев для прогулок, во всем мире цены на такие услуги существенно выросли в цене. Так, в Испании цена за возможность час провести на свежем воздухе с собакой достигает 50 евро, в Москве подобные предложения можно найти на Avito в среднем за одну тысячу рублей. Некоторые владельцы собак также просят оставить определенную сумму в залог того, чтобы питомец будет возвращен.

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