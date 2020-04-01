Первый завозной случай заражения COVID-19 зафиксировали в Ухане
Первый завозной случай инфицирования коронавирусом нового типа зафиксировали медики в городе Ухань провинции Хубэй, где впервые обнаружили вирус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение государственного Комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Подробностей о том, из какой страны прибыл заболевший, не сообщается, его обнаружили в Ухане во вторник, 31 марта. Вероятно, зараженный прибыл из-за рубежа в китайский аэропорт другого города, а затем добрался до Хубэя на поезде, так как коммерческое авиасообщение в провинцию восстановят не ранее 8 апреля.
Ранее Комитет по здравоохранению КНР снял ограничения на въезд и выезд в провинцию Хубэй за исключением самого города Ухань, с него карантин снимут 8 апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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