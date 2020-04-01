Первый завозной случай заражения COVID-19 зафиксировали в Ухане

<img src="//img.gazeta.ru/files3/94/12928094/cT0BoBUUfw-vuhan-edna-godina-podocna-od-centar-na-svetskata-kosarka-do-epicentar-na-virus-pic905-895x505-58808.jpg">

Первый завозной случай инфицирования коронавирусом нового типа зафиксировали медики в городе Ухань провинции Хубэй, где впервые обнаружили вирус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение государственного Комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Подробностей о том, из какой страны прибыл заболевший, не сообщается, его обнаружили в Ухане во вторник, 31 марта. Вероятно, зараженный прибыл из-за рубежа в китайский аэропорт другого города, а затем добрался до Хубэя на поезде, так как коммерческое авиасообщение в провинцию восстановят не ранее 8 апреля.

Ранее Комитет по здравоохранению КНР снял ограничения на въезд и выезд в провинцию Хубэй за исключением самого города Ухань, с него карантин снимут 8 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под меднаблюдением в России остаются свыше 215 тысяч человек

— Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 115 человек

— Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус