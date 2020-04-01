Собственнику ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение

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Генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному Польшей в РФ, предъявлено обвинение по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что по возвращении в страну у подозреваемого взяли тест на наличие коронавируса. После отрицательного результата следствие предъявило ему обвинение в даче взятки.

По данным следствия, мужчина при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей руководителю инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой.

Далее на счет подконтрольной Комковой компании по фиктивному договору поступили деньги под видом оплаты услуг по проектированию, а затем средства были обналичены. В итоге, несмотря на видимые нарушения, обвиняемый получил разрешение для ввода ТЦ в эксплуатацию.

Впоследствии мужчина скрылся от правосудия, его объявили в международный розыск.

В марте 2019 года Вишневского задержали в Польше, после чего передали России по запросу.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

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