Китай пожертвует Магадану 20 тысяч защитных масок

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Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что Китай предоставит городу на северо-востоке России 20 тысяч защитных масок в ответ на помощь городу-побратиму Шуанъяшань, цитирует РИА «Новости».

В январе 2020 года Власти Магадана передали в Шуанъяшань маски и защитные халаты из-за нехватки средств защиты в пик эпидемии коронавируса.

По словам российского чиновника, город помог Китаю, когда он нуждался, и отправил около трех тысяч масок и небольшое количество защитных халатов. Накануне пришло письмо, в котором говорилось, что китайские власти понимают, что в Магадане есть определенные трудности.

«Они нам передают 20 тысяч масок. И мы приняли решение, что мы никуда эти маски, кроме как системы здравоохранения, распределять не будем», — добавил Гришан.

В настоящее время в России выявили более 2,3 тыс. заразившихся COVID-19, при этом вылечились --121, а погибли — 23.

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