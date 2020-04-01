В ВОЗ объяснили, почему больше не публикуют данные о выздоровевших от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестала публиковать данные о количестве выздоровевших от коронавируса в мире, так как не все страны сообщают эти данные, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.

Он также напомнил, что COVID-19 является новой болезнью, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических данных о том, как вырабатывается иммунитет к этому вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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