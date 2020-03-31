За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек
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За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.
Об этом сообщает BFMTV.
По данным телеканала, за прошедшие сутки от коронавируса во Франции умерли 499 человек. Всего с 1 марта в стране зафиксировано 3523 летальных исхода от последствий, вызванных болезнью.
Сейчас во французских больницах лечатся 22 757 человек с коронавирусной инфекцией.