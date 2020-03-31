В Женеве девять сотрудников ООН заразились COVID-19
Официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи уведомила, что коронавирус нового типа подхватили девять сотрудников структур ООН в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.
Она уточнила, что такие данные приведены по состоянию на 30 марта.
По словам Веллуччи, COVID-19 подтвержден у девяти сотрудников организации.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
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