В Женеве девять сотрудников ООН заразились COVID-19

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Официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи уведомила, что коронавирус нового типа подхватили девять сотрудников структур ООН в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

Она уточнила, что такие данные приведены по состоянию на 30 марта.

По словам Веллуччи, COVID-19 подтвержден у девяти сотрудников организации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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