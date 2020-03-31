США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса
close
Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
По данным университета, в Соединенных штатах от новой инфекции скончались 3415 человек. В Китае, где зародилась пандемия, от коронавируса умерли 3309.
Лидирующую позицию по количеству летальных исходов занимает Италия — умерло более 12,4 тыс. человек. Следом идет Испания, где от COVID-19 погибли 8,2 тыс.
Всего в мире зарегистрировано 839 553 случая заражения коронавирусом, умерли 41 329 человек, вылечились 176 086.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек
— Президент Сербии отложил обращение к нации из-за недомогания