Миронов, Хаматова и Ярмольник призвали россиян поддерживать врачей аплодисментами

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Актеры Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Леонид Ярмольник призвали россиян поддерживать врачей аплодисментами.

Они считают, что флешмоб, который стал популярен в Европе, надо организовать и в России. В рамках этой акции люди с балконов и открытых окон аплодируют врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом.

«Я предлагаю поддержать наших врачей и тоже так сделать, конечно. Думаю, что аплодисменты должны быть живыми. Надо объявить флешмоб, и каждый в Instagram пусть разместит хэштэг #аплодисментыблагодарности», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» Евгений Миронов.

Идею флешмоба также поддержал и Леонид Ярмольник.

«Я думаю, что сейчас на переднем крае врачи, это безусловно. И ответственность у них невероятная, и забот очень много, и почти круглосуточная работа. То есть такой «час икс» наступил для них. Безусловно, им надо аплодировать и благодарить за такую работу», — подчеркнул актер.

Чулпан Хаматова посчитала, что подобная акция станет необходимым жестом благодарности врачам за их работу.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Медик отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает работу из своего кабинета дистанционно.

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