СФ одобрил законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

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Совет Федерации одобрил законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, в случае его принятия правительство РФ получает право на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части.

Кроме того, кабмин сможет устанавливать обязательные правила поведения при введении таких режимов.

Также дается право на меры по координации единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе при распространении опасных для жизни заболеваний.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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