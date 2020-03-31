«Сухой закон» объявили в Грузии из-за коронавируса

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Тотальный запрет на продажу алкоголя введен в Грузии до окончания чрезвычайного положения, который действует до 21 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства.

«На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков», — говорится в постановлении.

Грузия с 31 марта по 21 апреля ввела всеобщий карантин: запрещен выход из дома без уважительной причины, действует комендантский час с 21.00 до 6.00, прекращена деятельность всех торговых объектов за исключением продуктовых магазинов, банков и аптек.

В настоящее время в стране зафиксировано более 110 инфицированных коронавирусом нового типа, 21 человек выздоровел.

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