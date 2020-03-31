В Одессе в закрытом на карантин зоопарке родились тигренок, лама и козлята
В Одесском зоопарке, закрытом для посетителей из-за карантина, родились детеныши, пишет «Страна.UA».
Сообщается, что тигренок уже вышел на прогулку с мамой в вольер. Также в зоопарке пополнения ждут птицы: бакланы, фазаны, павлины и аисты.
Работники выкладывают в интернет видео со зверятами, чтобы дети могли на них посмотреть хотя бы по видео.
На Украине коронавирусом заразились 549, скончались 13 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 2337, скончались 17 человек.
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